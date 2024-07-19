شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفل الليلة فى العلمين.. نادر عباسى مايسترو يضفى روحا خاصة على حفلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما تميز المايسترو نادر عباسى بروح خاصة وقيادة مميزة للأوركسترا بحضوره الطاغى وأدائه المميز، حتى بات نجماً بواسطة عصا المايسترو الذى يضفى بها كاريزما على أى حفل يتواجد به، وهو الأمر الذى يتكرر مع كل حفل يتواجد فيه الأمر الذى برز بصورة كبيرة مع موكب المومياوات.

وهو الأمر الذى كشف عن إمكانات كبيرة يمتلكها المايسترو الشهير، بأداء خاص وقدرة على متابعة أدق التفاصيل مع إبراز مواهب من معه بصورة تعكس قدرة العازفين على الوصول لأعلى درجات الإتقان خاصة مه الخبرات الكبيرة الذى يتمتع به مع إحياءه أهم الحفلات على مستوي العالم وقيادته لأكبر فرق الأوركسترا.

الأمر الذى استمر مع حفل طريق الكباش، مما جعل محبيه يتداولون مقاطع فيديوهات مميزة له خلال مسيرته المميزة بحفلاته في مصر مثلما حصل في حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، حينما تفاعل مع الجمهور بطريقة خاصة أشعلت الحفل، بالإضافة للفيديو الشهير له مع السوبرانو فاطمة سعيد، وهو الأمر الذى ينبأ عن حفل ضخم مع المطربة الكبيرة ماجدة الرومي على مسرح مدينة العلمين الليلة، خاصة مع ما تمتلكه المطربة اللبنانية من سحر خاص وحضور لافت وصوت عذب قادر على الوصول لقلوب الملايين.

ويترقب الجمهور لحفل الفنانة ماجدة الرومي بقيادة المايسترو نادر عباسي اليوم، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وهو الحفل الذى سيشهد إقبالاً كبيراً من جمهور ماجدة الرومي التي طالما كانت إحدى أهم نجمات الغناء في العالم العربى بعد مسيرة طويلة اشتهرت بها بأغانيها التي تعد بصمات في عالم الأغنية العربية.