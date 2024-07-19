شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى.. نجمة الوطن العربى غنت لمصر والكويت والبحرين والأدرن ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "قضيتها فى الحياة الدفاع عن الإنسان وحقه بالعيش بسلام" حملت الفنانة ماجدة الرومى منذ انطلاقها فى عام 1974 من استوديو الفن قضية الإنسان وهمومه على عاتقها على مدار 50 عاما، وتحتفل فراشة لبنان بمرور نصف قرن على مسيرتها الفنية على مسرح العلمين، مذاق آخر ومختلف لمسيرة الرومي.

وتنوعت مسيرة ماجدة الرومى بين أغانى الحرية تارة وأغاني الحب والعشق تناولت قصص وألوان جديدة وغير مألوفة، ووصفت التناقض في الحب، الذى يصل للعشق مرة وسرعان ما يصل للكره في نفس اللحظة، غنت للحب المستحيل، وصفت مشاعر الخذلان ومراراته، جمل شعرية عميقة نقلتها برقة وخفة وإحساس لايوصف.

وأكثر ما ميز فراشة لبنان ماجدة الرومى، وجعلها تحصد لقب نجمة الوطن العربي ببراعة، أنها قدمت أغاني هامة للدول العربية فقد غنت لمصر"سواعد بلادي"، وغنت للأردن أغنية "رايتك سياجك ياعمان"، وللمغرب غنت "يا مغرب المجد"، كما غنت للبحرين أغنية "البحرين"، وللكويت "نقوش على عباءة الكويت" وأخرى باسم "ياكويت" و"كويت بلد السلام"، بجانب أغانيها العديدة للبنان وخاصة بيروت فقد باتت "اغنية "يابيروت ياست الدنيا" بمثابة سلام جمهوري للبنان.

أداء ماجدة الرومي الذى جمع بين الصوت الأوبرالي والصوت الشرقي، نجح في أن تتلون فراشة لبنان بأغانيها وتصل إلى جمهورها في كل مكان، فقد قدمت الأغاني الحماسية التي عبرت عن الحرية وآلام الشعوب، بجانب الأغاني الرومانسية التي ناقشت خلالها كافة المشاعر المتناقضة، وقد يكون السر في نجاح "الرومي" وأن تخلق مكانة خاصة مميزة لها بجمهور يتغنى بقصائدها مهما مر عليها سنوات.

ويترقب الجمهور لحفل الفنانة ماجدة الرومي بقيادة المايسترو نادر عباسي اليوم، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وهو الحفل الذى سيشهد إقبالاً كبيراً من جمهور ماجدة الرومي التي طالما كانت إحدى أهم نجمات الغناء في العالم العربى بعد مسيرة طويلة اشتهرت بها بأغانيها التي تعد بصمات في عالم الأغنية العربية.