أحمد عز يفاجئ محبيه.. هذا ما فعله للمرة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان أحمد عز جمهوره بتقديم أغنية خلال إعلانه الجديد لإحدى شركات الاتصالات الشهيرة في مصر، حملت عنوان “الصيف أحلى”، وذلك بمشاركة المطربين أحمد سعد وبوسي، لتكون هذه المرة الأولى التي يغنّي فيها عز في إعلان.

ولا يزال عز يستمتع بنجاحه الكبير في فيلم “أولاد رزق”، الذي يُعرض حالياً في دور السينما، حيث تصدّر به قائمة الأفلام الأعلى إيراداً في تاريخ السينما المصرية بفارق كبير عن فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز.

ويشارك أحمد عز في بطولة “أولاد رزق” عدد من الفنانين، بينهم: عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، رزان مغربي، نسرين أمين، أسماء جلال…، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وتم تصويره بين مصر والسعودية، بتمويل من هيئة الترفيه السعودية.

يُشار إلى أن أحمد عز يعكف حالياً على الانتهاء من تصوير فيلم “فرقة الموت”، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الدين، وذلك تمهيداً لعرضه خلال عام 2025.