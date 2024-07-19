تأجيل حفل مصطفى قمر في لبنان.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان مصطفى قمر عن تأجيل الحفل الذي كان مقرراً أن يحييه في لبنان غداً الجمعة 19 تموز (يوليو)، بمشاركة النجم اللبناني وائل جسار.

ونشر قمر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة له أعلن من خلالها تأجيل حفله في لبنان، وموعد حفله في الساحل الشمالي والذي يحييه مساء اليوم الخميس 18 تموز (يوليو).

وعلق قمر على الصورة موجّهاً حديثه لجمهوره قائلاً: “طالما حفلة لبنان اتأجّلت نتقابل في الساحل الأول”.

يُذكر أن مصطفى قمر كان قد روّج لحفله في لبنان مؤكداً أن الحفل يتم التجهيز له بمقاييس عالمية ومبهرة تنظيماً وحضوراً، ويشاركه فيه النجم اللبناني وائل جسار.

ووجّه رسالة الى جمهوره في لبنان، عبر حساباته في مواقع التواصل، قال فيها: “جمهوري الحبيب في لبنان بحبّكم جداً… استنّوني في صيف 24 مجهزين حفلات حلوة أوي هندغدغ الدنيا مع بعض”.

ولفت الى أنه يحضّر لمجموعة مميزة ومتنوعة من أجمل أغانيه التي يعشقها الجمهور ومحبّوه في لبنان، ومن بينها أغاني: “لسة حبايب” و”السود عيونه” و”منايا” و”حبيب حياتي” و”بسلم عليك” و”الليلة دووب”.