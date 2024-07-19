أسيل عمران تترقب عرض فيلمها المصري الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنتظر النجمة السعودية أسيل عمران عرض مشاركتها الأولى في السينما المصرية، عقب إعلانها عبر حسابها في “إنستغرام” الانتهاء من تصوير فيلم “ضي”، مع تقديمها الشكر إلى أفراد العمل.

وكانت أسيل قد شاركت في فترات مختلفة مجموعة صور من مواقع التصوير، والتي شملت أكثر من 50 موقعاً في عدد من المناطق المصرية، منها أسوان والجيزة الجديدة على مدى 4 سنوات.

فيلم”ضي” هو بطولة: أسيل عمران وبدر محمد وحنين سعيد ومحمد ممدوح وإسلام مبارك…، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ويحكي قصة مراهق ألبينو “عدو الشمس” مصري – نوبي، يخوض رحلة لا تخلو من السحر والجمال مع عائلته عبر محافظات مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن بدر محمد هو مراهق تم اختياره من اختبارات أداء شملت أكثر من 100 وجه جديد.