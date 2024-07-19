أحلام إلى ابنة عبدالله الرويشد: “عوّرتي قلبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت أسيل الرويشد بعيد ميلاد والدها الفنان الكويتي القدير عبدالله الرويشد، من خلال تدوينة عبر حسابها في موقع “إكس” قالت فيها: “كل عام وأنت بخير… قلبي متقطع بدونك يا رب يشفيك وترجع لي عشان توقف دموعي، يالله يبا شد حيلك”.

وتأثّرت النجمة الإماراتية أحلام بتغريدة أسيل عبدالله الرويشد، وعلّقت عليها قائلةً: “بسم الله عليج أمي وقلبي بيقوم حبيبنا وبيصير بخير، وكل عام وهو بينكم وبينا، عوّرتي قلبي”.

أيضاً، واحتفالاً بعيد ميلاد المطرب الخليجي، أطلقت شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” أغنيته الجديدة “ما قلت لك”، من كلمات مشعل دهيم، ألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي، وإخراج أحمد الدوغجي.

وقدّمت الفنانة نوال الكويتية التهاني إلى الرويشد بالأغنية وبعيد ميلاده من خلال منشور كتبت فيه: “الغالي الحبيب الأخ والصديق كل عام وأنت بخير أخوي، وعسى الله يرزقك الصحة، ويشفيك وترجع بيننا وتنوّر مكانك وديرتك وألف مبروك على الكليبات”.