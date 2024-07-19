زوجة أحمد السقا تثير الجدل حول انفصالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الإعلامية مها الصغير جدلاً كبيراً بين متابعيها حول انفصالها عن زوجها الفنان أحمد السقا أخيراً.

ونشرت الصغير عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة لها وأرفقتها بالتعليق: “اللي بعده”… ليبدأ الجمهور بالتساؤل والتكهّن حول ما إذا كان تعليقها هذا يعني انفصالها عن السقا! في حين وجّه لها البعض نصيحة بالابتعاد عن هذه التعليقات التي تثير الشائعات.

لكن المثير في الأمر أن مها الصغير لم تردّ على أي استفسار أو سؤال من متابعيها، سواء بتأكيد الانفصال أو نفيه، وهو ما زاد من وتيرة الجدل حول وقوع الطلاق بينهما، خاصة بعد حذفها كل الصور التي جمعتها بالسقا من حسابها الخاص في “إنستغرام”.

وكانت أخبار انفصال أحمد السقا ومها الصغير قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهرين، وتحديداً في أيار (مايو) الماضي، إلا أن الزوجين حرصا على نفي الأخبار المنتشرة حول طلاقهما بظهورهما معاً في العرض الخاص لفيلم “السرب”، حيث أصرّت مها على دعم زوجها والتقاط الصور معه لنفي أي شائعة عن انفصالهما.

يُذكر أن أخبار انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير تتردّد في كل مرة يقوم فيها أحدهما بفعل يفسّره البعض بأنه إعلان انفصال.