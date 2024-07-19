سعر خيالي لإطلالة نور الغندور.. وأنوثتها تبهر الجمهور- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية نور الغندور متابعيها من خلال نشرها صوراً عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة، إرتدت فيه فستاناً قصيراً وواسعاً باللون الأزرق من دون أكمام، من دار أزياء Alaia، يصل سعره إلى 3,304 دولار، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً.

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و حملت نور الغندور حقيبة يد من دار أزياء HERMES، يصل سعرها إلى 49,500 دولار.

وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها، وظهرت في إحدى الصور، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سويا، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي و عائلتها بعيد ميلاده في أسوان.

وأرفقت نور الصورة بتعليق لفتت فيه إلى أنها تقضي أوقاتاً مميزة، إذ كتبت: "كواليتي تايم" بالإنجليزية "quality time ".

وتفاعل المتابعون مع صور نور ووالدها، وأشادوا من خلال تعليقاتهم بجمالها وإطلالتها الصيفية بالأصفر، وأعربوا عن محبتهم لها.

