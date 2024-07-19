محمد صبحي: أفلام الكرتون تعلم الأطفال المثلية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الفنان الكبير محمد صبحي، أن بعض أفلام الكرتون تعلم الأطفال المثلية الجنسية، من أجل تنفيذ مشروع المليار الذهبي.

محمد صبحي: المليار الذهبي مشروع صهيوني

وقال "صبحي"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، إن مشروع المليار الذهبي هو إعدام كافة البشر باستثناء مليار، لافتًا إلى أن هذا ما يحدث خلال الوقت الحالي، مثل ظهور أفلام منذ نحو 10 سنوات عن "فيروس كورونا" ثم ينتشر الفيروس في المجتمعات بالفعل، وحاليًا يتحدثون عن فيروس من جنوب أفريقيا.

تابع: “أن المليار الذهبي مشروع صهيوني مدون على ألواح جورجيا، كما أن المثلية الجنسية تنتمي إلى هذا المشروع، كي لا يكون نتاج زواجهم إنجاب أطفال”.

محمد صبحي: 90 % من المسلسلات فيها المرأة عاهرة أو مدمنة مخدرات

وقال النجم الكبير محمد صبحي: “عملت في السبعينات وسط 32 فرقة مسرحية، إضافة للمسرح القومي، هذه الفترة شهدت حركة ثقافية حقيقية”.

وأضاف: "لكن حاليًا حينما أعرض بمفردي حسيت باليتم.. وبفرح لما يكون فيه مسرحيات كثيرة متاحة".

وأكد الفنان الكبير محمد صبحي، أن 90 % من المسلسلات يتم تقديم المرأة خلالها عاهرة أو مدمنة مخدرات، لافتًا إلى ان هذا ليس حرية إبداع، قائلًا : "دي حرية قلة أدب وهدم للوطن".

وتابع: "مصيبتنا تقليد الغرب، قدمنا أزمة العشوائيات في مسلسل (ونيس) لكن عالجنا الأزمة، هنا المشاهد حينما يرى الصورة يستقبح الخرابة، أقدملك الشرير عشان تكره شره مش تحبه، غير كده ميبقاش حرية إبداع".