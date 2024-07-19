سنضع بناء أجيال المستقبل .. وزير الثقافة يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلاق فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ويقام خلال الفترة من الخميس 18 يوليو الجاري، وحتى السبت 10 أغسطس المقبل، على مسارح أوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

حيث أعدت دار الأوبرا المصرية برنامجًا موسيقيًا غنائيًا ثريًا لفعاليات المهرجان، والتي استهلت ليلتها الأولى، على المسرح المكشوف، بعزف متفرد لمواهب العزف على الدرامز بمركز تنمية المواهب بالأوبرا، تحت إشراف المدير الفني الدكتور سامح صابر، تدريب وقيادة ألفريد بركات، قدموا خلالها باقة من المؤلفات الإيقاعية المميزة، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال الغنائية العربية، منها: "زي ما هي حبها، 100 سنة سينما لـ عمر خيرت، قادرين نعملها لـ محمد حماقي، أمي نور بيتنا"، بالإضافة إلى: "طوبة فوق طوبة لـ آمال ماهر، فيروزيات، لينا حق لـ دنيا سمير غانم، "، وأغانٍ من تراث الزمن الجميل إلى جانب باقة من الأعمال العالمية والغربية.

أحمد فؤاد هنو:افتتاح المهرجان بحفل مركز تنمية المواهب للتأكيد أننا سنضع بناء أجيال المستقبل

وعبر وزير الثقافة عن سعادته بما شهده من مستوى متميز لبراعم مركز تنمية المواهب، مؤكدًا أن اختيار تلك المواهب الصغيرة الواعدة لتقدم حفل افتتاح المهرجان الصيفي للأوبرا يحمل رسالة هامة مفادها أننا سنضع بناء أجيال المستقبل كأحد أهم الأولويات بوزارة الثقافة، وسنعمل جاهدين لاكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم، لنقدم للمجتمع أجيال تسهم بفاعلية في رسم لوحة مشرقة لمصر.



وأشاد وزير الثقافة بالمستوى المتميز لبرنامج فعاليات المهرجان، على صعيد التنوع والتعدد، والقدرة على تلبية احتياجات ومخاطبة أذواق مختلف الفئات الجماهيرية، والشرائح العمرية.



وفي سياق متصل، شهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" بالتزامن انطلاق فعاليات المهرجان بحفل المطربة ريهام عبد الحكيم، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، قيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي بباقة من أجمل أغانٍ نجوم الزمن الجميل، مع مجموعة من أشهر أغانيها الخاصة، منها:" دارت الأيام، فيها حاجة حلوة، أسمراني اللون، هو الحب لعبة، ع اللي جرى، نسم علينا الهوى، بتونس بيك، تتر مسلسل خاتم سليمان".

كما شهد مسرح أوبرا دمنهور حفلًا للفنانة حنان ماضي، وفرقتها، حيث قدمت نخبة من أشهر أغنياتها، بالإضافة إلى تترات المسلسلات التي ارتبطت بأذهان ووجدان الجمهور منذ التسعينيات وحتى الآن، منها: "شباك قديم، شدي الضفاير، ليلة عشق، عدى الهوا، امتى الكلام يبتدى،عصفور، غناك يا بحر، انت بعيد، كان وكان، اللقاء الثاني، المال والبنون، قصة الأمس".