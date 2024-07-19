فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للقمر بمتحف الطفل

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في الرابعة مساء غد، السبت، ولمدة 5 ساعات فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للقمر وهو يوم دولي حددته الأمم المتحدة ويحتفل به في 20 يوليو من كل عام، والذى يواكب ذكرى هبوط رائدا الفضاء نيل أرمسترونج وبز ألدرين على سطح القمر في رحلة أبوللو 11 في 20 يوليو 1969.



قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، ان اليوم العالمى للقمر يهدف إلى التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وتشجيع استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وأشار الدكتور حلمي، إلى أن متحف الطفل أعد وبالمشاركة مع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيو فيزيقية برئاسة الدكتور طه توفيق رابح، مجموعة من الفعاليات تناسب كافة الاعمار تهدف الى التعريف بالقمر وما يميزه من تضاريس والاطلاع على بعض الأبحاث والتقارير، التى رصدت القمر وبيان اهميته في بعض الظواهر التى يتاثر بها سطح الأرض.



وتشمل الفعاليات رصدا فلكيا بالتليسكوب وعروض القبة السماوية المتنقلة، ورسم على الوجه، وورشة علمية عن أطوار القمر للأطفال من 6 سنوات فأكبر للتعرف على اطوار القمر الثمانية، وهى أطوار مختلفة يمر بها أثناء الشهر الواحد متمثلة المحاق، الهلال المتزايد، التربيع الأول، الأحدب المتزايد، البدر، الأحدب المتناقص، التربيع الأخير، الهلال المتناقص، يعقبها رصد فلكي بالتليسكوب.