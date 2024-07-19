لطيفة التونسية تتألق بلوك كاجوال مميز.. وسعر حقيبة يدها من Dior سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة لطيفة التونسية بإطلالتها الجديدة على متابعيها، من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال مميز، إرتدت فيه توب باللون الأسود، وسروالاً أسود واسعاً، وسترة كروب بيضاء، بكمين طويلين، من دار أزياء PRADA، يصل سعرها إلى 2,109 دولارات، وتركت لطيفة شعرها منسدلاً، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.



وحملت لطيفة حقيبة يد من دار أزياء Christian Dior، يصل سعرها إلى 4628 دولار.

وكانت أطلقت لطيفة التونسية أحدث إصداراتها الفنية بعنوان "الحياة سكرة" على كافة المنصات الموسيقية، وكذلك كليب الأغنية على يوتيوب، الذي أخرجه المخرج اللبناني وليد ناصيف بطريقة الذكاء الإصطناعي.

الأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي أمين نبيل، ميكس وماستر مصطفى رؤوف.

وأعلنت لطيفة عن طرحها للكليب في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، مرفقة منشورها بتعليق جاء فيه: "وعلى ايه بتحسبها بقى عدي بكره تروق تبقى كده وردي عقد السعاده جاهز وممضي . . أضحك وماتخبيش".



