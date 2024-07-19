مكتبة مصر العامة المتنقلة تشارك في معرض بورسعيد السابع للكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك مكتبة مصر العامة، من خلال المكتبات المتنقلة، في الدورة السابعة من معرض بورسعيد للكتاب ، الذي افتتحه مساء أمس، اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض، وبحضور السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، ورانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي.

وقدمت فرقة الأنامل الصغيرة، التابعة لمكتبة مصر العامة، مجموعة من الفقرات الفنية التي أبهرت الحضور، الذين أشادوا بها.

وقال السفير رضا الطايفي، إن مكتبات مصر العامة المتنقلة حرصت على المشاركة في معرض بورسعيد للكتاب، لتقديم العديد من فعالياتها المتنوعة لأبناء المحافظة وزوارها من المصيفين.

وأضاف الطايفي أن المكتبة المتنقلة بتقديم نفس خدمات وأنشطة المكتبة الثابتة وبالأخص خدمات إعارة الكتب، فضلاً عن تقديم أنشطة متنوعة مصحابة للأطفال، وتقديم ورش اليوم الواحد وبعض البرامج التدريبية والأنشطة التوعوية، بالإضافة إلى قراءة مفتوحة، مسابقات في المعلومات، حكايات، فن طي الورق الأوريجامي، تلوين متنوع، ورش تثقيفية للوعي الأثري، تنمية المهارات، والسلوكيات وغيرها من الفعاليات التي تقدمها المكتبة لجمهور المعرض.



ولفت إلى أن مكتبات مصر العامة، تسعى لنشر الثقافة والمعرفة إلى جموع المجتمع المصري، وتحرص على مشاركة قطاعات وزارة الثقافة في كافة الفعاليات والأنشطة التي تنظمها، تفعيلا لمبدأ التكامل بين القطاعات.

يشارك في الدورة الجديدة من معرض بورسعيد للكتاب 55 ناشرا، تتنوع ما بين دور نشر خاصة، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، ومؤسسات صحفية.