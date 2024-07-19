نبيل الحلفاوي يرد على سؤال يخص الراحل صالح سليم فنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على سؤال لأحد متابعيه يخص النجم الراحل صالح سليم.

وأعاد الحلفاوي، نشر التدوينة عبر حسابه على إكس، وعلق: "لا الحقيقة.. بس كان له حضور.. هو نفسه قرر ما يكملش".

وجاء في السؤال الذي وجه للحلفاوي "هل حضرتك كنت شايف إن صالح سليم كان موهوب سينمائيا؟".

يذكر أن، صالح سليم رحل عن عالمنا في 6 مايو 2002 بسبب السرطان.

وكانت شعبية صالح سليم هي السبيل لجذبه للمجال الفني والسينمائي وشارك في عدة أفلام سينمائية منها فيلم السبع بنات، وفيلم الشموع السوداء أمام الفنانة نجاة الصغيرة، وفيلم الباب المفتوح أمام سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة.