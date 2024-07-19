فن ومشاهير

إليسا تشعل حفلها بمهرجان أعياد بيروت بالرقص والغناء (صور وفيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيت النجمة اللبنانية إليسا، مساء أمس الخميس، حفلها الغنائي ضمن مهرجان أعياد بيروت على مسرح واجهة بيروت البحرية بعد غياب دام لـ 4 سنوات.

وقدمت إليسا، بالحفل مجموعة متنوعة من أغانيها التي يعشقها الجمهور لها.

وقالت إليسا للجمهور عقب صعودها لمسرح الحفل: "بيروت هي قلبي ولبنان هي النبض اللي بتنفسه.. أنا اليوم أكون موجودة بعد 4 سنين انقطاع يمكن أكتر مرة بخاف أطلع على المسرح".

وجاءت أسعار تذاكر حفل إليسا في لبنان، كالتالي: "الفئة الأولى: 8666 جنيها، الفئة الثانية: 7222 جنيها، الفئة الثالثة: 5777 جنيها، الفئة الرابعة: 4814 جنيها، الفئة الخامسة: 3851 جنيها، الفئة السادسة: 2888 جنيها، الفئة السابعة: 1925 جنيها".

يذكر أن، آخر أعمال إليسا، طرحها مؤخرا لألبومها الغنائي "أنا سكتين".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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