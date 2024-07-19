إليسا تشعل حفلها بمهرجان أعياد بيروت بالرقص والغناء (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيت النجمة اللبنانية إليسا، مساء أمس الخميس، حفلها الغنائي ضمن مهرجان أعياد بيروت على مسرح واجهة بيروت البحرية بعد غياب دام لـ 4 سنوات.

وقدمت إليسا، بالحفل مجموعة متنوعة من أغانيها التي يعشقها الجمهور لها.

وقالت إليسا للجمهور عقب صعودها لمسرح الحفل: "بيروت هي قلبي ولبنان هي النبض اللي بتنفسه.. أنا اليوم أكون موجودة بعد 4 سنين انقطاع يمكن أكتر مرة بخاف أطلع على المسرح".

وجاءت أسعار تذاكر حفل إليسا في لبنان، كالتالي: "الفئة الأولى: 8666 جنيها، الفئة الثانية: 7222 جنيها، الفئة الثالثة: 5777 جنيها، الفئة الرابعة: 4814 جنيها، الفئة الخامسة: 3851 جنيها، الفئة السادسة: 2888 جنيها، الفئة السابعة: 1925 جنيها".

يذكر أن، آخر أعمال إليسا، طرحها مؤخرا لألبومها الغنائي "أنا سكتين".