أحمد فهمي يعلن عن مسابقة لجمهوره والهدية "صينية بطاطس" سفاح الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان أحمد فهمي عن مسابقة لجمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وطلب منهم الإجابة على سؤال يخص مسلسله "سفاح الجيزة"، والذي عُرض على منصة شاهد VIP قبل عدة أشهر.

وشارك فهمي جمهوره صورًا لتيشيرت "سفاح الجيزة"، معلقا "شاهد تطرح لاين ملابس باسم سفاح الجيزة.. خبر.. إللي هيقول الأسماء اللي استخدمها السفاح في المسلسل إيه في الكومنتات هختار منهم ولد وبنت واكسبهم التيشرت بتاع السفاح.. بالمرة أعزمهم علي صينية بطاطس".

سفاح الجيزة عُرض على منصة شاهد في أغسطس 2023، إخراج هادي الباجوري، بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، حنان يوسف، باسم سمرة، داليا شوقي، وعدد كبير من ضيوف الشرف.