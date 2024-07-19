"شهادة لوجه الله".. محمد علي رزق يكشف حقيقة ما حدث مع تامر ضيائي قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد علي رزق، حقيقة ما حدث مع الفنان تامر ضيائي قبل وفاته.

ونشر رزق، صورة للراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شهادة لوجه الله.. أنا أعرف تامر ضيائي من ٢٠٠٤ من أيام فرقة عين الشمس، ودخلنا مركز الإبداع سوا في ٢٠٠٦ وفضلنا صحاب لغاية ما ربنا استرد أمانته".

وتابع: "تامر ضيائي طول عمره إنسان محترم وعلى مدار ٢٠ سنة عمري ما شوفت تامر متعصب أو شخص متجاوز.. اللي حصل مع تامر يوم وفاته شئ مهين خلاه ينفجر".

واستكمل: "تامر بقاله ١٧ سنة بيراعي زوجته في مرضها، عمرنا ما سمعنا عنه إنه عمل مشكلة وكان صابر وراضي بقضاء ربنا..تامر لم يتجاوز الدور زي ما قالوا، بشهادة سوزان زوجته إنهم كانوا واخدين رقم ٤٢١ ولما جيه الرقم اللي قبلهم بدأوا يقربوا من الباب ولما وصل كان رقمه جيه، الأمن منعه وقاله فيه ناس هتدخل الأول، فتامر رفض إن حد يتجاوز دوره ومن هنا بدأت المشكلة".

وأضاف: "تامر إنفجر علشان مراته التعبانة اللي قاعدة مستنية دورها علشان تاخد الجلسة فيلاقي الأمن بياخد فلوس علشان يدخل ناس قبل دورها.. تامر معملش حاجة غير إنه إتمسك بحقه ولما لاقى الراجل بيتعامل معاه بشكل مهين إنفجر، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة".

ورحل عن عالمنا الفنان تامر ضيائي، الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وأعلن خبر الوفاة الفنان محمد علي رزق عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب محمد علي رزق: "لا حول ولا قوة إلا بالله صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله، الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا نسألكم قراءة الفاتحة و الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

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