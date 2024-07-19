علياء بسيوني تهاجم متابعة: "حد يعرفلنا مين وهحبسها عادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت علياء بسيوني طليقة الفنان أحمد سعد عن تلقيها رسائل تسيء لها عبر انستجرام، من شخصية مجهولة، تدشن صفحات مختلفة لتهاجمها من خلالها.

وكتبت علياء عبر خاصية القصص القصيرة: "فاصل بس من ستوريز عيد الميلاد .. فيه واحدة تاعبة نفسها جدا كل شوية تعمل أكونت تشتمني منه وتقفله وأنا عملت محاضر واتحفظت فا بس نتفرج مع بعض عشان لو حد يعرف طريقة تخلينا نتشرف بمعرفتها نتمنى".

وأعادت علياء نشر جزء من التعليقات والرسائل التي تأتيها: "البنات واخدين على ستهم وأصحاب أبوهم وكانوا مع أبوهم مزقططين، حببيهم فيكي شوية ولا كأنهم يعرفوكي ربنا يهديهم وفين اخواتهم من أبوهم"، "الأم بتخاف على عيالها من الحسد مش بتتاجر بيهم، دي مراته الأولانية كانت أم وربت عياله أحسن تربية من غير شو وحركات، حتى مستفيدة من صحابه اللي شتمتيه وكل ما تغسلي وشك تعملي ستوري"، "من خير أبوهم ربنا يحميه عايشين على حسه وصوته وفلوسه وعلاقاته وأصحابه".

وعلقت علياء على الرسائل "كلهم نفس الكائن بس عشان كائن عرة حقود وبلا قيمة فا مستخبية ورا شاشة، يعني أتمنى حد يعرفلنا مين وأنا هحبسها عادي.. بقالنا سنتين عالحال ده".

وكانت علياء احتفلت قبل يومين بعيد ميلاد ابنتها من الفنان أحمد سعد، وشاركت متابعيها صورًا وفيديوهات من حفل عيد الميلاد.