تركي آل الشيخ يعلق على صورة أحمد سعد مع ويل سميث وجوني ديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، نشر صورتين للفنان أحمد سعد، جمعتاه مع الممثل العالمي ويل سميث والنجم جوني ديب، والدي جي rampa، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وعلق تركي على الصورتين "أحمد سعد مع المعجبين".

كان الفنان أحمد سعد نشر صورًا قبل يومين عبر انستجرام، وظهر خلالها بصحبة النجوم الثلاثة على متن يخت وسط البحر، معلقا "احساس جميل إنك تجمع أصحابك.. شكرًا أصدقائي على الزيارة الجميلة".

جدير بالذكر أن أحمد سعد يقدم حاليا بالاشتراك مع شقيقه النجم عمرو سعد برنامج "بيت السعد" إخراج محمد سامي، ويُعرض على قناة MBC مصر، ويستضيف خلاله باقة من نجوم العالم العربي، بينهم: أحمد حلمي، محمد هنيدي، إليسا.