نبيل الحلفاوي يوضح معلومة خاطئة عنه متداولة بمسلسل "الزيني بركات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على توضيح معلومة خاطئة عنه متداولة بمسلسل "الزيني بركات" الذي عرض عام 1995.

وأعاد الحلفاوي، نشر التدوينة، عبر حسابه على إكس، وجاء فيها: "بس في معلومة يا أستاذ أنك لم جالك الزيني بركات حصل أن رجلك عفاك الله انكسرت وصممت تعمل الدور وروحت لدكتور فقالك أن لو جبست رجلك هيحصل انعواج فروحت لحد بيعمل جبيرة وكان كل يوم المسؤولين عن العمل بيبعتوا عربية تاخدك من بيتك تصور وترجعك تاني.. هل ده صحيح ولا من أكاذيب السوشيال ميديا".

ورد الحلفاوي، على هذه التدوينة، قائلا: "المعلومات غير دقيقة.. كنت في وسط التصوير فعلا.. كان تمزق أربطة مش كسر.. في المستشفى قالوا لابد من الجبس، رفضت حتى لا أعطل التصوير، واتصلت بأستاذ عظام صديق.. جاءني ولفها برباط لاصق".

وأضاف: "كانت تؤلمني طوال التصوير لأنني يجب أن أسير بطريقة طبيعية بدون عصا وبدون تحميل على السليمة، وتأخر الشفاء".

"الزيني بركات" دارت أحداثه خلال فترة اضمحلال دولة المماليك مع صعود الدولة العثمانية في الأفق، وكان الشعب يعاني من سطوة السلطان ، وصراع الأمراء ، واحتكار التجار ، ونفوذ البصاصين ، يتم تعيين (الزيني بركات بن موسى) ليتولى أمور الحسبة في مدينة (القاهرة) خلفًا لـ (علي بن أبي الجود)، ومع تصاعد الآمال الكبرى حول (الزيني بركات) في تغيير الأمور للأفضل، يتضح أن كل شيء ليس كما يبدو".

المسلسل بطولة أحمد بدير ونبيل الحلفاوي وسحر رامي وعبد الرحمن أبو زهرة وحنان ترك وتهاني راشد وسوسن بدر وسميرة محسن وناهد رشدي ورشوان توفيق، ومن إخراج يحيي العلمي.

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