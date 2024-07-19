أول رد من إليسا بعد انتقادات خلعها الحذاء بحفل أعياد بيروت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت النجمة اللبنانية إليسا، على الانتقادات التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية بسبب خلعها الحذاء بحفل مهرجان "أعياد بيروت".

وكتبت إليسا، عبر حسابها على إكس: "ولا بيهمني أبدا منهم!.. إيه يعني أكون حلوة بعينهم!".

وفي تدوينة أخرى، نشرت إليسا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بيروت، لقد ملأت قلبي بالسعادة الليلة الماضية.. إن رؤيتكم جميعًا والشعور بطاقتكم كان أمرًا لا يصدق حقًا.. شكرا لجعلها لا تنسى!".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لـ إليسا من حفلها الغنائي الذي أحيته مساء أمس الخميس، ضمن فاعليات مهرجان أعياد بيروت على مسرح واجهة بيروت البحرية بعد غياب دام لـ 4 سنوات.

وظهر بالفيديو، قيام إليسا بالجلوس على كرسي على المسرح وخلع حذائها، واستعانتها بمساعدها ليخلع لها الحذاء واعتذرت له أمام الجمهور، وبررت ذلك بأنها لم تعد قادرة على الوقوف والغناء به، لتستكمل حفلها بدون حذاء.

وقالت إليسا للجمهور عقب صعودها لمسرح الحفل: "بيروت هي قلبي ولبنان هي النبض اللي بتنفسه.. أنا اليوم أكون موجودة بعد 4 سنين انقطاع يمكن أكتر مرة بخاف أطلع على المسرح".

يذكر أن، آخر أعمال إليسا، طرحها مؤخرا لألبومها الغنائي "أنا سكتين".

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