شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسرحية السندباد في مهرجان العلمين بالتعاون مع موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "السندباد" بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الذى انطلق يوم 11 من شهر يوليو الجارى ويستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل، حيث تعرض المسرحية لمدة 3 ليالِ أيام الخميس 8 والجمعة 9 والسبت 10 أغسطس المقبل.

مسرحية "السندباد" تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، والمسرحية من بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وشيماء سيف، وتدور أحداثها في إطار فانتازي حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.

كما يشهد المهرجان مباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.