شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسرحية التليفزيون فى مهرجان العلمين بالتعاون مع موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان العلمين في دورته الثانية والذى انطلق يوم 11 من شهر يوليو الجارى ويستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل، عن مواعيد عرض مسرحية التليفزيون بطولة حسن الرداد وإيمى سمير غانم، حيث تعرض المسرحية لمدة 3 ليال؛ أيام الخميس 15 والجمعة 16 والسبت 17 أغسطس المقبل.

مسرحية التليفزيون تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، والمسرحية بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، بدرية طلبة، وسليمان عيد، وتأليف أحمد سعد، إبراهيم صابر، ومحمد خطاب، وإخراج محمد الصغير.



مواعيد عرض مسرحية التليفزيون فى مهرجان العلمين

وتدور فكرة مسرحية التلفزيون حول شخصيتين وهما كروانة التي تقدمها الفنانة ايمي سمير غانم وحفظي الذي يقدمه الفنان حسن الرداد، وهما متزوجان يزورهما بابا نويل ليحقق لهما ما يتمنان، ولكن تأتي هذه الزيارة بعد مرور ثلاثين عامًا، ولكنهما يجدا معه ضمن الهدايا تليفزيون سحري، فيدخلان ويتنقلان وسط قنواته في إطار من الكوميديا.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.