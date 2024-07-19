شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية دكان أحلام فى مهرجان العلمين بدءًا من 22 أغسطس لمدة 3 ليال والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان العلمين في دورته الثانية والذى انطلق يوم 11 من شهر يوليو الجارى ويستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل، عن مواعيد عرض مسرحية دكان أحلام للمخرج أنس النيلي حيث تعرض لمدة 3 ليالِ في أيام الخميس 22 أغسطس، الجمعة 23 أغسطس، السبت 24 أغسطس.

تدور أحداث العرض المسرحي دكان أحلام، في إطار كوميدي، حول فكرة فانتازية خيالية تحكي عن متجر لبيع الأحلام ومن خلاله يستطيع الإنسان أن يحلم بما يشاء على حسب الحلم الذي قام بشرائه، وذلك منذ لحظة نومه إلى أن يستيقظ، ومن خلال أحداث العرض نتعرف على روح المصريين وكيفية قبولهم للجميع وروح التسامح لديهم.



مواعيد عرض مسرحية دكان أحلام

وأضاف مهرجان العلمين فى دورته الثانية فعاليات ترفيهية تعرض فيها عدد من المسرحيات بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهئية الترفيه السعودية، وهى "السندباد، التليفزيون، البنك سرقوه" من موسم الرياض، إضافى المسرحيات الشبابية التى تقدمها المتحدة وهى "دكان أحلام، الشهرة، حبيبتي من تكون"

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.