ميرفت أمين تتعاقد على بطولة مسلسل جديد… هذه تفاصيله

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أيّام قليلة تفصل الممثّلة المصريّة، ميرفت أمين، عن انطلاق التّحضيرات لعمل جديد بعد تعاقدها على بطولة مسلسل بعنوان “جوما” مؤلّف من ١٥ حلقة، من إنتاج محروس المصريّ.
المسلسل يحمل توقيع المؤلّف أحمد صبحي ومن إخراج محمّد النّقليّ، على أن يُعرض على إحدى المنصّات.
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نذكر أنً ميرفت أمين كانت قد شاركت في موسم رمضان الفائت بمسلسل “مليحة” الذي شارك في بطولته أيضًا كلٌّ من دياب، أشرف زكي، أمير المصري، حنان سليمان وآخرين. وهو من تأليف رشا الجزّار وإخراج عمرو عرفة. دارت أحداث العمل حول عائلة فلسطينيّة تحاول أن تعود إلى الأراضي المحتلّة عن طريق مصر.
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