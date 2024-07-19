أخيرًا.. أنجلينا جولي تسعى للتصالح مع براد بيت

ياسر رشاد - القاهرة - وجه محام الممثلة أنجلينا جولي، رسالة إلى زوجها السابق براد بيت، لسحب الدعوى القضائية التي يطالبها فيها بالتعويض عن بيعها حصتها لآخر في مشروع تجاري يجمعها به بالمخالفة للعقد المبرم بينهما.

براد بيت

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، دعت نجمة فيلم Maleficent زوجها السابق إلى إسقاط دعواه القضائية حول مصنع النبيذ الذي كان يمتلكه الثنائي، وكشف محامي جولي، بول مورفي أنه على الرغم من سيطرة بيت على ممتلكاتهما وأعمالهما المشتركة، فإنه يطالب بمبلغ إضافي قدره 67 مليون دولار كتعويضات.

تاريخ بداية إندلاع المشاكل بين براد بيت وأنجلينا جولي

وأشار مورفي أيضًا أن بيت يحاول معاقبة أنجلينا، من خلال المطالبة باتفاقية عدم إفشاء موسعة، لتغطية سوء سلوكه الشخصي وإساءته، على حد قوله.

وأضاف مورفي: "تطلب أنجلينا مرة أخرى من براد بيت إنهاء النزاع القضائي ووضع أسرتهما في عين الاعتبار لمصلحة الجميع، فليس أمام موكلته خيار سوى الحصول على الأدلة اللازمة لإثبات خطأ ادعاءاته".

براد بيت وأنجلينا جولي

وبدأ النزاع عندما باعت جولي، 49 عامًا، أسهمها في مصنع النبيذ، ما دفع بيت، 60 عامًا، إلى مقاضاتها لأنها انتهكت اتفاقهما على شراء أسهمها، وردت جولي بزعم أن بيت رفض شراء أسهمها ما لم توقع على اتفاقية عدم إفشاء أوسع لقمع مزاعم الإساءة ضده، وفي غضون ذلك، نفى محامو بيت بشدة هذه الادعاءات، وأشاروا إلى أن جولي هي التي طلبت في البداية اتفاقية عدم الإفصاح الموسعة.

براد بيت وأنجلينا جولي

وأثر الصراع على أطفالهما الـ6، إذ حصلت جولي على دعمهم في معركتها العاطفية ضد بيت، ووفقًا لمصدر مقرب من بيت، فإن نجم فيلم Troy ليس لديه أي اتصال حاليًا مع أطفاله البالغين.

براد بيت يحول مذكرات بريتني سبيرز إلى فيلم

ومن ناحية أخرى، يتطلع براد بيت إلى إنتاج نسخة سينمائية من مذكرات بريتني سبيرز الصادرة حديثًا، التي تحكي فيها تفاصيل من قصة حياتها وصعودها الفني وأيضًا خلافاتها مع والدها.

براد بيت وأنجلينا جولي

وأجلت المغنية الشهيرة اجتماعها مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى لأنها لم تشعر بالارتياح الكافي، كما أنها تجري محادثات من أجل الفيلم الوثائقي الذي سيتكلف 40 مليون دولار.

صدرت مذكرات بريتني سبيرز "المرأة التي بداخلي" في 24 أكتوبر الماضي، وأصبحت الأكثر مبيعًا في اليوم الأول من طرحها، إذ بيعت أكثر من مليون نسخة في الولايات المتحدة في الأسبوع الأول.