200 عنوان لقصور الثقافة في مشاركتها بمعرض بورسعيد السابع للكتاب

ياسر رشاد - القاهرة -

معرض بورسعيد السابع للكتاب .. ضمن مشاركة هيئات وقطاعات وزارة الثقافة، بمعرض بورسعيد السابع للكتاب، الذي انطلق أمس برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وافتتح فعالياته اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، أكثر من 200 عنوان من سلاسل إصدارات النشر بأسعار مخفضة لجمهور المعرض من أبناء المدينة الباسلة وزوارها.

ومن الإصدارات التي تشارك بها هيئة قصور الثقافة: "الحملة الفرنسية وظهور محمد علي"، "تاريخ النهب الاستعماري لمصر"، "سعد زغلول ودوره في السياسة المصرية حتى 1914"، "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس"، "المصريون المحدثون.. شمائلهم وعاداتهم في القرن التاسع عشر"، "تاريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتها".

كما تشارك بكتب الذخائر "البخلاء"، "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام"، "طوق الحمامة"، وروايات آفاق عالمية ومنها "مدام بوفاري"، "الأحمر والأسود"، "دير بارم"، وإصدارات "الذكاء الاصطناعي"، "إعادة إنتاج التراث الشعبي"، وكتب سلسلة حكاية مصر غيرها من إصدارات السلاسل الإبداعية، مثل: أصوات أدبية، وإبداعات، وكتب ومجلات قطر الندى للأطفال، بالإضافة إلى إصدارات الهوية، والفلسفة، والسينما.

ومن العناوين التي تشارك بها الهيئة ما أصدرته من مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين ومنها مستقبل الثقافة في مصر، من حديث الشعر والنثر، لحظات، مدرسة الأزواج، حافظ وشوقي، قادة الفكر، تجديد وتقليد، على هامش السيرة، جنة الشوك، الحب الضائع، الشيخان، شجرة البؤس، حديث الأربعاء، دعاء الكروان، المعذبون في الأرض، وغيرها.

كما تتيح هيئة قصور الثقافة في الجناح الذي يشرف على تنفيذه الإدارة العامة للتسويق والمبيعات عددا كبيرا من كتب النشر الإقليمي وتخصص ركنا لبيع الكتب القديمة وتتيح منها عددا كبيرا من الكتب القيمة. كما تشارك قصور الثقافة بعدد من عروض فرق الفنون الشعبية ضمن البرنامج الفني للمعرض.