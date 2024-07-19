"غضب وصدمة" .. حمزة العيلي عن وفاة تامر ضيائي: ميت مقهور

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان حمزة العيلي، عن استيائه الشديد بعد الإفراج عن فرد الأمن الذي تسبب في وفاة الفنان تامر ضيائي بعد نشوب مشاجرة بينهما انتهت بسقوط الأخير لافظًا أنفاسه الأخيرة .

وكتب حمزة العيلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقًا على صورة تامر ضيائي بالكعبة المشرفة: رحمة الله عليك يا تامر وربنا يصبر زوجتك وأولادك وأهلك ويصبرنا جميعًا.. أنت ميت مقهور يا حبيبي بسبب شخص استفزك بشدة وأخرجك عن شعورك، وأنت طيلة حياتك كنت نموذجًا يحتذى به في الأدب والطيبة وحسن الخلق والحلم والتهذيب وفعل الخير والرقي وعزة النفس.

وتابع "العيلي": هذا الفرد المسؤول عن دخول المرضى الأسانسير من عدمه أيًا كانت الوسيلة وصلَّك لمرحلة الانفجار، وكان دورك بالفعل في الدخول وتم تأجيلك ومنعك وأنت في قمة الإنهاك والضيق والحزن والمعاناة والمعافرة لعلاج زوجتك شفاها الله وأنزل عليها صبرًا وسكينة وجزاك خيرًا لاعتنائك بها على مدار سنوات في رحلة العلاج المريرة.

وأضاف حمزة العيلي: حدث ما حدث وبعد الخناقة لم تكمل خطواتك حتى سقطت ميتًا وقضى الله أمره، وكنا على أمل أن تسري مجريات الأمور بأقل ما يمكن أن يتخذ، ولكن تضاعفت قهرتنا وأُصبنا بصدمة عظيمة حيث أنه في نفس ذات اليوم 18 يوليو 2024، ويمكن في نفس الوقت الذي أدخلناك فيه القبر تم إخلاء سبيل فرد الأمن المتسبب في موتك.. تم ذلك من تاني يوم على الفور من وقوع الحادثة حتى مش بعد أربعة أيام حتى ولو على ذمة القضية، هل تسبب هذا الفرد في موت عصفورة؟.

واستكمل حمزة العيلي: حقيقةً أمر محبط ومحزن ومكتئب ومحسر لأهل المتوفي ولأحبائه جميعًا.. وهل تلخص الأمر في صفعة ؟، أستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يشفي كل مريض ويعينه هو ومن يرعاه على كم الشقاء والمعاناة والمهازل التي يقابلونها في حقهم الإنساني والطبيعي في العلاج، وأخيرًا ما خفي عن الناس وما ستقر به زوجة الراحل إلى رحمة مولاه، كما هو مذكور في الديباجة حتمًا سيظهر، لن نسكت عن حق تامر وسيُصًعد الأمر إلى أعلى الجهات، ونحن نثق في حكم وعدالة ونزاهة القضاء المصري أيًا ما كان الحكمْ.

واختتم حمزة العيلي: فما الدنيا إلا نفق عبور وعند الله تجتمع الخصوم ولن يضيع حق مظلوم.. ونصيحة لوجه الله تعالى محدش يروح يعمل أي محضر بدون محامي نهائيًا، وللحديث بقية عن الفنان المهم الذي لم يأخذ حقه الفني بقدر موهبته والإنسان الرائع مرهف الحس المحب للخير ولكل الناس، الأخ والصديق الحبيب الغالي تامر ضيائي.

جنازة الفنان تامر ضيائي

شيّعت جنازة الفنان تامر ضيائي، أمس الخميس عقب صلاة العصر من مسجد السيد نفيسة في القاهرة، بعدما فارق الحياة الأربعاء الماضي بعد مشاجرة مع فرد أمن أحد المستشفيات الشهيرة .

وشهدت جنازة تامر ضيائي، حضورعدد من الأقارب والأصدقاء، وعلى رأسهم زوجته وعائلته ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، المخرج خالد جلال، أحمد صفوت، محمد علي رزق، عزت العيلي .

سبب وفاة تامر ضيائي

غيب الموت الفنان تامر ضيائي، أول أمس الأربعاء بعدما وقعت مشاجرة ضخمة بينه وبين فرد أمن المستشفى التي تتعالج زوجته بداخلها، ووصل حتى الاعتداء بالأيدي

جنازة الفنان تامر ضيائي

جنازة الفنان تامر ضيائي

وأعلن الفنان محمد علي رزق، وفاة تامر ضيائي، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله.. الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا.. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة».

جنازة الفنان تامر ضيائي

تامر ضيائي

تامر ضيائي هو ممثل وفنان مسرحي مصري شارك في العديد من العروض المسرحية والأعمال السينمائية والتليفزيونية.

اهتم تامر ضيائي بفن التمثيل إلى جانب عمله الرئيسيّ كمبرمج للحاسب الآلي في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة فالتحق بورشة استوديو الممثل لكي يدرس التمثيل على يد المخرج خالد جلال وعمل في بداية مسيرته الفنية كممثل مسرحي فشارك في العديد من العروض المسرحية على مسارح الدولة وقصور الثقافة قبل أن يتّجه إلى المُشاركة في الأعمال التليفزيونية حيث كان أول ظهور له على شاشة التليفزيون في مسلسل «أنا وهؤلاء» مع الممثل محمد صبحي عام 2003 ثُم توالت مشاركاته في العروض المسرحية والأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية، وكان من أبرزها دوره في مسلسل «الصياد» الذي عُرض في عام 2014، ودوره في مسلسل «الهروب» الذي عُرض في عام 2012.

بدأ تامر ضيائي مسيرته الفنية بالتمثيل في قصور الثقافة المصرية وقبلها بمسرح الجامعة حتى قابل المخرج فهمي الخولي واشترك معه في تقديم مسرحيات عدة على مسرح الدولة ثم شارك المخرج سمير عصفوري بعض ورش التمثيل وكانت بدايته الحقيقية بمسلسل أنا وهؤلاء ثم شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية كان أشهرها مسلسل رقم مجهول.

جنازة الفنان تامر ضيائي

جنازة الفنان تامر ضيائي

جنازة الفنان تامر ضيائي

جنازة الفنان تامر ضيائي