أغنية محمد حماقي "واكلة الجو" على يوتيوب .. مشاهدات أول أسبوع

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل أحدث أغنيات الفنان محمد حماقي، وتحمل اسم "واكلة الجو"، صدارة قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على مليون و 500 ألف مشاهدة في أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

أغنية واكلة الجو، من كلمات تامر حسين ألحان عزيز الشافعي، توزيع تميم، وتقول كلماتها "وتقول كلماتها “أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار واكلة الجو اليوم بوجودها احلوّ هفضل 100 سنة هنا لو قدامي عينيها الحلوين دول واخدة الناس بالرقة وبالإحساس أنا عيني عليها يا ناس إيه اللي بتعمله فيا ده معقول؟ أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار أنا جنبي واحدة الجمال يغير منها والقمر يموت يبقى مكانها واللي شافها مرة بيدمنها مايصادفش نوم وأنا ع العموم بقول وأحب أعرّفها لو مافيش مضايقة أنا هخطفها خطفة م اللي هتحب تشوفها مني كل يوم واكلة الجو اليوم بوجودها احلوّ هفضل 100 سنة هنا لو قدامي عينيها الحلوين دول واخدة الناس بالرقة وبالإحساس أنا عيني عليها يا ناس إيه اللي بتعمله فيا ده معقول؟ أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار ”.

أحدث ألبومات محمد حماقي

على صعيد الألبومات الغنائية الكاملة فطرح محمد حماقي في 2021 “يافاتني”، الذي ضم 17 أغنية "يا فاتنّي، ماتعودناش، لوهتسيب، تك، عرض مستمر، زيها مين، لو هتسيب، مش قادر أنسى، يانسيم، تك، عايزك تسمعني، ردوده غريبة، طالع موضة، ظلموني، ليلة من لياليك" بجانب "نادانا، لا ملامة، ودينا بعيد"، التي تم طرحهم كأغانٍ إضافية داخل الألبوم.





الطرح التدريجي لأغاني "يا فاتنّي":

تم وضع أغنيات حماقي من خلال يافاتني في 3 مواسم غنائية "صيفية، خريفية، شتوية"، وهي المرة الأولى التي يقوم حماقي باتباع طريقة التدريج في طرح الألبوم.