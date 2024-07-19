"شهادة لوجه الله".. محمد علي رزق يكشف تفاصيل جديدة في واقعة وفاة تامر ضيائي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان محمد علي رزق، تفاصيل جديدة في واقعة وفاة الفنان تامر ضيائي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك.

محمد علي رزق: حصل مع تامر ضيائي يوم وفاته شيء مهين خلاه ينفجر

وكتب محمد علي رزق، في منشور عبر صفحته قائلًا : “ شهادة لوجه الله.. أنا أعرف تامر ضيائي من 2004 من أيام فرقة عين الشمس، ودخلنا مركز الإبداع سوا في 2006 وفضلنا صحاب لغاية ما ربنا استرد أمانته، وتامر ضيائي طول عمره إنسان محترم وعلى مدار 20 سنة عمري ما شوفته متعصب أو شخص متجاوز، اللي حصل مع تامر يوم وفاته شيء مهين خلاه ينفجر”.

وأضاف : “تامر بقاله 17 سنة بيراعي زوجته في مرضها، عمرنا ما سمعنا عنه إنه عمل مشكلة وكان صابر وراضي بقضاء ربنا”.

أسباب اشتباك تامر ضيائي مع فرد الأمن

وتابع : “تامر لم يتجاوز الدور زي ما قالوا بشهادة سوزان زوجته إنهم كانوا واخدين رقم 421، ولما جيه الرقم إللي قبلهم بدأوا يقربوا من الباب ولما وصل رقمه جيه الأمن منعه وقاله فيه ناس هتدخل الأول، فـ تامر رفض إن حد يتجاوز دوره ومن هنا بدأت المشكلة”.

واختتم حديثه قائلًا : “تامر انفجر عشان مراته اللي تعبانة وقاعدة مستنية دورها علشان تاخد الجلسة فيلاقي الأمن بياخد فلوس علشان يدخل ناس قبل دورها، تامر ما عملش حاجه غير إنه اتمسك بحقه ولما لقى الراجل بيتعامل معاه بشكل مهين انفجر، وحسبي الله ونعم الوكيل وربنا يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة”.