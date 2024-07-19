شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنان تامر ضيائى بمسجد الشرطة في التجمع الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تتلقى يوم الاثنين المقبل أسرة الفنان تامر ضيائى العزاء بمسجد الشرطة بمنطقة التجمع الخامس بعد صلاة المغرب .



وحرص عدد من الفنانين وأصدقاء الفنان الراحل تامر ضيائي على تنفيذ وصيته، وذلك بالمشاركة في تشييع جثمانه بعد عصر أمس من مسجد السيدة نفسية، حيث حضر الجنازة كل من: أشرف زكي، كريم أبو زيد، لقاء سويدان، محمد على رزق، حمزة العيلى، فكرى صادق وابنه مراد فكري، أحمد التهامى، المخرج جمال عبد الناصر، كريم الحسيني، كريم أبو زيد، المؤلف أيمن سلامة، محمد مرزبان، أحمد صفوت، المخرج تامر كرم، حسني شتا، المخرج خالد جلال، نهى لطفي، ضياء عبد الخالق، هشام إسماعيل، حسام داغر، منير مكرم، شريف إدريس، حسني شتا.

وقال صديق مقرب للراحل تامر ضيائي بعد انتهاء صلاة الجنازة: "إن تامر ضيائي كان يريد أن تتم الصلاة عليه مرة واحدة ولكن من حب ربنا فيه وكثرة الجنازات صلينا عليه 3 مرات، لأننا كل ما كانت جنازة تخلص تدخل علينا جنازة تانى فنصلي عليه تانى، وعشان كده صلينا عليه 3 مرات".



وكتب الفنان تامر ضيائي في وصيته التي أعلنها على حسابه بموقع فيس بوك في شهر مايو الماضي،:" صلاة الجنازة أهم من العزاء، وهي اللى كل ما العدد زاد كل ما ثوابى ما كان أكتر، فأرجوكم تصلوا عليا"، وهو ما نفذه زملائه وأصدقائه اليوم بحضورهم صلاة الجنازة.

وكان الفنان تامر ضيائى قد قرر كتابة وصيته فى شهر مايو الماضي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": وذلك بعد تعرضه مؤخرًا لجلطة وتلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات قائلاً: "بوست وصية ده هيفضل باين علي صفحتي لحد ما أموت".