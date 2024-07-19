شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان عن عزيز الشافعى: إضافة كبيرة لى وشريك نجاح والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة كارمن سليمان خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 عن عزيز الشافعى: عزيز إضافة كبيرة لأى فنان وهو شريك نجاح لنا أنا وكل فريق العمل، وهذه الشراكة بدأت منذ أغنية "لينا رقصة" و"يا جمالك"، وأتمنى أن يظل عزيز معي سواء فنياً أو إنسانيا، فأنا أؤمن بآرائه جداً سواء في المزيكا أو الأغاني، والعمل معه ممتع جداً.

وكانت قد طرحت المطربة كارمن سليمان أغنية "حبايب قلبى" وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الميني ألبوم الخاص بها، على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضرى، والكليب من إخراج ساندى.

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان فيديو كليب "كنا في مكان" على طريقة الذكاء الاصطناعي وذلك تزامنًا مع احتفالات عيد الحب الماضي، وسجلت كارمن سليمان الأغنية مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية، كما استخدمت الذكاء الاصطناعي في كليب الأغنية.