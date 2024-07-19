"السندباد" و"التلفزيون" و"الشهرة".. مهرجان العلمين يكشف عن عروضه المسرحية في نسخته الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية هذا العام والتي تقام في الفترة من 11 يوليو إلى 30 أغسطس المقبل، عن عروضها المسرحية المقرر مشاركتها ضمن الفعاليات بحضور نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني والغنائي الذين سيشاركون في المهرجان طوال فترة الفعاليات.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على "فيسبوك" عدد من العروض المسرحية التي سيتم عرضها بالفعاليات في بروتوكول تعاون ما بين الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ ووزارة الثقافة المصرية.

وتضمنت العروض 6 مسرحيات هم "السندباد" بطولة النجم كريم عبد العزيز، مسرحية "الشهرة" للمخرج الكبير خالد جلال، مسرحية "التلفزيون" بطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد، مسرحية "البنك سرقوه" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، مسرحية "دكان أحلام" للمخرج أنس النيلي، ومسرحية "حبيبتي من تكون" للمخرج الكبير خيري بشارة، وعلقت الصفحة: "استعدوا لمزيد من العروض المسرحية القادمة".

ويشهد مهرجان العلمين هذا العام مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وهم النجم الكبير محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، ماجدة الرومي، تامر حسني، هاني شاكر، رامي جمال، الموسيقار الكبير عمر خيرت، حمزة نمرة، سعاد ماسي، مسار إجباري، كايروكي، ومطرب الراب ويجز.

وكشفت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60 % من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني، كما أعلنت أن معظم فعاليات المهرجان ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار، بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

وأكد القائمين على المهرجان أن النسخة الثانية ستشهد اختلاف كبير عن الدورة الأولى نظرًا لاكتمال الخدمات في مدينة العلمين الجديدة، التي أصبحت مؤخرًا وجهة سياحية هامة تشهد توافد آلاف الجنسيات من حول العالم.

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