تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان الراحل تامر ضيائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة سمر نجيلي عن مكان وموعد عزاء الفنان الراحل تامر ضيائي الذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي بعد دخوله في مشادة مع أحد أفراد الأمن في معهد لعلاج الأورام ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

ونشرت سمر موعد ومكان عزاء تامر ضيائي عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" وقالت: "سيتم إقامة عزاء المرحوم تامر في مسجد الشرطة في التجمع بالقاهرة الجديدة للرجال والسيدات يوم الاثنين القادم الموافق 22 يوليو عقب صلاة المغرب مباشرة، نسألكم الفاتحة والدعاء".

وشيع جثمان الراحل تامر ضيائي أمس الخميس من مسجد السيدة نفيسة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد وهم أشرف زكي، ضياء عبد الخالق، أحمد صفوت، منير مكرم، لقاء سويدان، وائل عبد العزيز، حمزة العيلي، ومحمد علي رزق.

وأعلن الفنان محمد علي رزق، وفاة الفنان تامر ضيائي، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله، الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

رحل عن عالمنا أمس الأربعاء الفنان تامر ضيائي عن عمر ناهز 41 عامًا، بعد دخوله في شجار مع فرد أمن بأحد مستشفيات الأورام أثناء محاولته الدخول من أجل جلسة الكيماوي الخاصة بزوجته وبعد تهدئته وقع مغشيًا على الأرض بصورة مفاجئة.

يذكر أن آخر مشاركات الراحل تامر ضيائي كانت بمسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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