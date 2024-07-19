"مرتديًا أساور وحلق".. عمرو دياب يتصدر التريند بعد ظهوره بلوك غريب في أحدث حفلاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر النجم عمرو دياب محرك البحث جوجل وعدد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهوره بلوك مختلف أثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية ضمن الترويج لـ "جولة المملكة".

وظهر "الهضبة" بشكل مختلف إذ ارتدى أساور في يده، إلى جانب حلق بالأذن، وصبغ شعره باللون الأشقر، وحصدت إطلالته ردود أفعال متناقضة من جمهوره ومتابعيه على "السوشيال ميديا"، حيث أحيا عمرو دياب حفلًا غنائيًا أمس الخميس في الرياض وسط حضور جماهيري كبير، وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام، عن نفاد الدفعة الأولى من تذاكر حفل النجم عمرو دياب المقرر إقامته يوم 9 أغسطس المقبل.

وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا عن عودة عمرو دياب إلى شاشة السينما بعد غياب سنوات بفيلم غنائي ستشاركه بطولته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ومن المقرر الإعلان عن المزيد من التفاصيل وميعاد عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة" التي طرحها خلال الفترة الماضية عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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