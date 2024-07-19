ياسمين عز تدافع عن أحمد حلمي: " أعداء النجاح ودور النصاب اتعمل مليون مرة قبل كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دافعت الإعلامية ياسمين عز عن الفنان أحمد حلمي بعد الهجوم عليه من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد إعلان المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن بطولته فيلم "النونو" الذي يجسد خلاله شخصية "نصاب" مصر وهو ما اثار جدلًا كبيرًا.

وخصصت ياسمين عز إحدى فقرات برنامجها "كلام الناس" الذي يعرض على قناة "Mbc مصر" للحديث عن أزمة الفنان أحمد حلمي وما يتعرض له من هجوم غير مبرر.

وقالت ياسمين عز: "كلام الناس الأيام اللي فاتت كان عن النجم والفنان المحترم أحمد حلمي، واللي بيتعرض لهجوم غير مبرر من مجموعة اقدر أقول عليها قلة مندسة وهقول لحضراتكم ليه بقول عليهم كده، بس خليني أحكي اللي حصل واللي بيحصل الأول، القصة بدات لما تم الإعلان أن أحمد حلمي هيعمل فيلم اسمه (النونو) ضمن مشروعات هيئة الترفيه والمفروض أن حلمي هيقدم في الفيلم دور نصاب، والدور ده اتعمل عندنا مليون مرة في مليون فيلم ومليون مسلسل، فيلم كوميدي لطيف ظريف زي كل أفلامه اللي بنحبها وكسرت الدنيا

واستكملت: "وهنا القلة المندسة أعداء النجاح قوموا الدنيا ليه؟، قالك أصله فنان مصري هيعمل دور نصاب وده بيسئ لينا، والأفلام دي عندنا من مليون سنة دور النصاب في السينما المصرية ودور النصاب في السينمات الأمريكية والأوروبية والفرنسية، ده احنا في الأفلام كنا بندعي للنصاب في السينما عشان ربنا يكرمه والإنذار مايضربش وهو بيسرق الجوهرة من المتحف ونصقف له لم يسرقها، وكنا بندعى لفاتن حمامة في الفيلم أن أبوها مايشوفهاش وهي بتهرب من باب الجنينة عشان تروح تتجوز عمر الشريف من وراه في السر ونصقف برضه عشان تعرف تتجوز حبيبها، هل معنى كده اننا بنشجع على سرقة المتحف ولا على الجواز في السر من ورا الأهل، لأ طبعا دي حدوتة في فيلم نتفرج وننبسط ونقوم نروح في بيتنا ناكل فشار

وأضافت: "مش أحمد حلمي ده اللي عملك فيلم كده رضا، وكنا مبسوطين بيه ومكنش نصاب واحد ده كان طالع في دور 3 نصابين، وتخيل كده لو فيلم كده رضا مكنتش اتعمل زمان، وكانوا بيفكروا يعملوه دلوقتي بدل فيلم النونو كانت الناس هتقولك ايه ألحق حلمي هيعمل دور نصاب ومش نصاب واحد دول تلاتة مرة واحدة، ألحق حلمي عاوز يشوه صورتنا قدام العالم، والكلام ده متقالش وقت عرض فيلم كده رضا".



وتابعت: "لكن دلوقتي الكيل بمكيالين والهجوم لمجرد الهجوم، وبرضه حلمي عمل فيلم قبل كده أسمه عسل أسود وعمل دور واحد أول ما بيوصل مصر بيشوف سلبيات وفهلوة زي ما فيها إيجابيات وفيها حاجة حلوة بس هو بيوصلك رسالة في الفيلم ساعتها كلنا صقفنا لحلمي وأشادنا بالفيلم، ليه مجاش حد ساعتها قال دي إساءة لمصر؟، لأن دي مصر بلدنا العظيمة وأكبر من أن أي حاجة تسئ ليها، مش هو ده برضه أحمد حلمي حبيبنا وفنانا فجأة خلاص بقى بيسئ لمصر ولازم يتحاكم بتهمة الخيانة العظمى".

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