أحمد فهمي بعد الانفصال عن هنا الزاهد:"بحب شكل أسماء جلال وهذه مواصفات فتاة أحلامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد فهمي عن مواصفات فتاة أحلامه خلال وجوده ضيفًا على برنامج "Gossips" الذي يعرض على "يوتيوب".

وتحدث فهمي عن مواصفات فتاة أحلامه وما يتمناه فيها وقال: "لازم تبقى بتضحكني جدًا، احب تبقى ذكية وشكلها يبقى حلو، وبتضحك دي أهم حاجة لأننا هنقعد مع بعض كتير، والشكل هتتعود عليه".

وبسؤاله عن ذوقه في البنات اختياراتك مش شبه بعض خالص، خلينا نعرف مين من دول ممكن تكون ذوقك كشكل أسماء جلال، أية سماحة، مريم الخشت، التلاتة بحبهم جدًا والتلاتة شكلهم حلو جدًا اختار أسماء جلال".

وعرض للفنان أحمد فهمي مؤخرًا فيلم "عصابة الماكس" ضمن موسم أفلام عيد الأضحى وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، إخراج حسام سليمان.

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول (المكسيكي) الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

اقرأ أيضا:

نقل الفنان محمد رحيم إلى العناية المركزة وزوجته تنشر صورة وتعلق

"شهادة لوجه الله".. محمد علي رزق يكشف حقيقة ما حدث مع تامر ضيائي قبل وفاته