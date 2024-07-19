عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ: "يارب أبقى معاكم على طول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص النجم عمرو دياب على توجيه الشكر والتحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد إحيائه حفلًا غنائيًا في الرياض ضمن فعاليات "جولة المملكة" التي تقام على هامش كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ونشر موقع "عرب وود" مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، ظهر خلاله "الهضبة" وهو يعرب عن سعادته بتواجده في المملكة العربية السعودية وقال: "انا كنت سعيد جدًا جدًا انهاردة في الرياض بلدي الحبيبة لقلبي، بشكر معالي المستشار تركي ال الشيخ اللي أتاح ليا الفرصة أني أبقى موجود هنا في جولة المملكة وفرحان جدًا وأنا قولتها في مسرح الفنان الكبير محمد عبده شيء يشرفني ويارب دايمًا كده أبقى معاكم على طول"

تصدر الفنان عمرو دياب محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بلوك مختلف، حيث ظهر "الهضبة" مرتديًا أساور في يده، إلى جانب حلق بالأذن ولاقت إطلالته إعجاب جمهوره ومتابعيه، وقدم عمرو دياب باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الجمهور السعودي والعربي.

وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا عن عودة عمرو دياب إلى شاشة السينما بعد غياب سنوات بفيلم غنائي ستشاركه بطولته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ومن المقرر الإعلان عن المزيد من التفاصيل وميعاد عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة" التي طرحها خلال الفترة الماضية عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

أحمد فهمي يعلن عن مسابقة لجمهوره والهدية "صينية بطاطس" سفاح الجيزة