نرمين الفقي تبدو وكأنها في العشرينيات في أحدث جلسة تصوير-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - بعد عودتها من أداء مناسك العمرة، خضعت الممثلة المصرية نرمين الفقي لجلسة تصوير جديدة مبهرة من حيث الديور والأزياء وشاركتها مع متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

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نرمين ارتدت فستاناً أصفر بعقدة جانبية عند الخصر على شكل فراشة جاءت بشكل طولي، وتميّز الفستان بأن تنورته واسعة ويصل إلى ما تحت الركبة.

والتقطت الصور لـ نرمين من بعيد ليتم إلقاء الضوء على روعة الديكورات التي تظهر دائرة كبير كلها نقطة معدنية على الحائط وكانت جالسبة على مقعد خشبي "chaise longue" ويظهر إنعكاس الدوائر المعدنية على الأرض لأن الإضاءة الجانبية من الجعتين اليمنى واليسرى سمحت بذلك.

وقد ربطت نرمين شعرها إلى الوراء لتبدو التفاصيل واضحة.

وقد وثقت نرمين الفقي لقاءها أمس بالفنانة مي سليم في الطائرة بمشاركتها صوراً لها وأرفقتها بتعليق :"صدفة خير من ألف ميعاد، أنا ومي في نفس الطيارة وجنب بعض حبيبتي ميويه". وقد ردت عليها مي سليم قائلة: "بحبك".

