فنون شعبية وورش فنية في انطلاق برنامج "صيف مطروح"

ياسر رشاد - القاهرة - "صيف مطروح" .. باستعراضات الفنون الشعبية لفرقة ملوي، انطلقت فعاليات برنامج الأنشطة الصيفية لفرع ثقافة مطروح، "صيف مطروح" بالنادي الاجتماعي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

وشهد النادي عرضاً فنياً للفرقة بقيادة محمد شحاتة، وقدمت به مجموعة متنوعة من الفقرات الاستعراضية منها "شعبيات، العصايا، أبو الحسن، التحطيب، التنورة"، بحضور محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح ومسئولي النادي وبحضور وإقبال كبير من أبناء المدينة.

وتضمن اليوم الافتتاحي ورشة حرفية للإكسسوارات قدمتها الفنانة نهلة عبد القادر، وقامت خلالها بعمل أشكال متنوعة باستخدام ألوان الخرز المختلفة.

وتشهد فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة مكثفة خلال الفترة الأخيرة ومنها مشاركتها الحافلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية، وانطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بالشرقية ومنه إلى عدة محافظات أخرى، بخلاف الاستعداد لانطلاق العروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها من الفعاليات المقدمة للرواد بقصور الثقافة بالمحافظات.

قصور الثقافة تقدم أنشطة صيفية متنوعة لأطفال شمال سيناء

من ناحية أخرى، شهدت مواقع فرع ثقافة شمال سيناء، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، المقدمة في إطار الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

ونظم قصر ثقافة العريش يوما ثقافيا للرواد، بحضور أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، تضمن ورشة حكي بعنوان "محافظة وشعار" تحدثت خلالها عزة زغلول، أخصائي مكتبة الطفل، عن تاريخ محافظة شمال سيناء وطبيعتها مع توضيح عناصر شعار المحافظة خلال الورشة الفنية التي تلتها.

وفي مرسم الفنون التشكيلية أقيمت ورشة لتعليم رسم الطبيعة الصامتة بتقنية دمج الألوان، تدريب الفنانة إيناس سمير مدير القصر، وقدم نادي العلوم عدة تجارب منها ضغط الهواء ودوارة الرياح، تنفيذ أمنية يحيى.

وشملت للفعاليات المقدمة بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، ورشة حكي بعنوان "بطل من بلدنا" ببيت ثقافة المساعيد، تحدثت خلالها سلوى برعي أخصائي ثقافي عن بسالة وشجاعة الجندي المصري على مر العصور، أعقبها ورشة تصميم مقلمة بخامات من البيئة.

كما قدمت شيماء بخيت مدير مكتبة الشهداء ورشة حكي للتعريف بسبب تسمية "قرية الشهداء" مع توضيح طبيعة المكان والعادات السكانية، وشهدت مكتبة النجاح لقاء لمناقشة كتاب "أبدا لن أهجر أرضي" بجانب قصص متنوعة ذات قيم إيجابية.