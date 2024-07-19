أنظار العالم تتجه إلى العلمين اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻔﺮض ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺠﻮم

ياسر رشاد - القاهرة - غداً الأحد بداية الأسبوع الثانى لمهرجان العلمين الذى يبدأ فى الفترة من 21 حتى 24 يوليو ويقدم عروضاً فنية لفرق: أسيوط، الشرقية، مطروح، الحرية للفنون الشعبية، بجانب فرقة أوبرا عربى.

ويشهد الأسبوع الثالث فى الفترة من 28 حتى 31 يوليو عروضاً لفرق: النيل للموسيقى والغناء الشعبى، أوبرا عربى، الأنفوشى للإيقاعات الشرقية، والأقصر، الأنفوشى، ومطروح للفنون الشعبية.

وتتواصل فعاليات الأسبوع الرابع، الشهر المقبل بدءا من 4 حتى 7 أغسطس مع عروض الفرق الفنية: الأنفوشى للإيقاعات الشرقية، والإسماعيلية، أسوان، الحرية، الأنفوشى، ومطروح للفنون الشعبية.

وتقدم كل من فرقة الأنفوشى للإيقاعات الشرقية، أوبرا عربى، الغردقة، المنيا، الأنفوشى والحرية، عروضها الفنية خلال الأسبوع الخامس فى الفترة من 11 حتى 14 أغسطس.

أما الأسبوع السادس والأخير فيتضمن عروضاً فى الفترة من 18 حتى 21 أغسطس للفرق الفنية: أوبرا عربى، الأنفوشى للإيقاعات الشرقية، العريش، الوادى الجديد، الأنفوشى ومطروح للفنون الشعبية.

«مهرجان العلمين» هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربى، ويشهد هذا العام فعاليات متنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصاً للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.

وكان الأسبوع الأول شهد من فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضاً فنية واستعراضات غنائية ناجحة.

حيث استدعت الفرق المشاركة فى الأسبوع الأول من الفعاليات فى مهرجان العلمين الذكريات الفنية والغنائية القديمة وأعادتها فى ثوب جديد للجمهور، من أجل الحفاظ على التراث الفنى المصرى من الاندثار.

أقيمت العروض على الممشى السياحى بمدينة العلمين الجديدة حيث قدمت الفرق باقة متنوعة من التابلوهات والفقرات الاستعراضية المأخوذة من الأغنيات والمسرحيات والمسلسلات والأفلام المصرية، وذلك بعد إعادة توزيعها موسيقياً وتقديمها فى صورة مبسطة، كمحاولة لاسترجاع زمن الفن الجميل واستعادة ذكريات زمن فات.

بطلا الأسبوع

كان بطلا الأسبوع فرقة التنورة التراثية، بقيادة مديرها محمد صلاح، وفرقة ملوى للفنون الشعبية، بقيادة مدربها محمد الشحات.

استطاعت الفرقتان إحداث حالة من السعادة والمرح لدى جمهور مدينة العلمين الجديدة، الذى تزايدت أعداده يوماً بعد يوم، الأمر الذى دفع الكثيرين إلى السؤال عن العروض المقبلة.

فعلى الممشى السياحى بمدينة العلمين الجديدة قدم فنانو فرقة ملوى للفنون الشعبية، بقيادة المدرب محمد شحاته، على مدار يومين، الرقصات التقليدية الشعبية باستخدام العصا، ورقصة الحصان ومجموعة من الفقرات على أنغام المزمار وضربات الطبل البلدى، وسط إقبال كبير وفرحة وتفاعل الجماهير، فى جو من البهجة.

أما فرقة التنورة التراثية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، فأشعلت أجواء المرح فى العلمين الجديدة، بعروضها الباهرة، حيث قدمت الفرقة، بقيادة مدير الغرفة محمد صلاح، على مدار يومين مجموعة من الاستعراضات الفنية على المزمار والطبل البلدى، منها دفيليه المولد، ورقصات التنورة، وسط إقبال كبير وفرحة عارمة وتفاعل الجماهير وخصوصاً الأطفال والشباب.

أيضاً شهد الأسبوع عروضاً لفرقة الأنفوشى للفنون الشعبية بقيادة ياسر عثمان، جسدت رقصات الفن الشعبى السكندرى المعبر عن تراث الثغر ومنها الصيادين، عرب العامرية، كامب شيزار.

ما حدث فى العلمين خلال الفترة الأخيرة أبهر العالم أجمع وهو أكبر دليل على أن مصر بخير.

يقام مهرجان العلمين فى دورته الثانية بمدينة العلمين الجديدة، على مدار 6 أسابيع فى الفترة من 14 يوليو وحتى 21 أغسطس المقبل.

وتشهد مشاركة هيئة قصور الثقافة فى مهرجان العلمين هذا العام زيادة فى عدد العروض الفنية، بعد نجاح كبير العام الماضى.

مهرجان العلمين تقام فعالياته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء أسبوعياً، العاشرة مساء، بمدينة العلمين الجديدة.

وتقدم الهيئة طوال فترة إقامة المهرجان باقة متميزة من العروض الفنية التى تعكس التراث المصرى الأصيل من خلال 17 فرقة فنية منها فرق الفنون الشعبية وهى: «الحرية السكندرية، ملوى، أسيوط، أسوان، الأقصر، الشرقية، الأنفوشى، العريش، الإسماعيلية، الغردقة، مطروح، الوادى الجديد، والمنيا». بالإضافة إلى الفقرات الفنية المتنوعة التى تقدمها كل من فرقة النيل للموسيقى والغناء.