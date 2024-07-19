كاظم الساهر من العلمين: مصر أرض الأمان

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا النجم كاظم الساهر حفلاً استثنائياً فى مدينة العالمين ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان «العالم علمين»، ورفع الحفل شعار كامل العدد على مسرح «أريانا»، وقدم خلاله القيصر مجموعة من القصائد والأغنيات التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وأشعل حماس الجمهور، بأغانى «أحبينى بلا عقد»، و«غالية»، و«عيد وحب»، «كلك على بعضك حلو»، ونال عاصفة من التصفيق من الحاضرين.

أرسل كاظم رسالة خاصة للعالم من على مسرح العلمين قال فيها، مصر أرض الأمان، وأشاد بالتطور الذى صنعته مصر فى مدينة العلمين، وقال: «شكراً لمصر على تحويل مدينة مزدحمة بالألغام لمدينة ثقافية وفنية ملهمة تحتضن كل المبدعين العرب».

وتابع كاظم الساهر، «مهرجان العلمين ولد عملاقاً ومسرح الأريانا والتجهيزات الفنية على مستوى عالمى، وأشكر المستشار تركى آل الشيخ على التعاون مع الشركة المتحدة فى هذا الحفل».

وأضاف: الجمهور المصرى له فضل كبير فى مشوارى الفنى، وعلاقتى به ممتدة من أول حفل لى بالقاهرة عام 1995 حتى اليوم.

وشهد الحفل عدة لقطات طريفة، بين كاظم الساهر وجمهوره، من بينها موقف مع إحدى الصغيرات الموجودات بالحفل، حين طلبت منه غناء كل القصائد الخاصة بأغانيه، حينها تعجب الساهر من كونها طفلة، لذلك سألها عن عمرها، وفاجأته بأنها ذات التاسعة، وأعرب الساهر عن سعادته بمعرفتها أغانيه، إذ قال لها: عندك 9 سنوات وحافظة الأغانى بتاعتى!؟.

العنصر النسائى بالفعل كان مسيطراً على الحفل بشكل كبير لأن أكثر محبى الفنان كاظم الساهر من السيدات والحفل لاقى تفاعلاً كبيراً للغاية من الجمهور مع القيصر، والفنان العراقى تحدث فى عدة مناسبات عن تفاعل الجمهور المصرى معه، وعبر عن ذلك بأن الجمهور يدخله فى جو الأغانى التى يقدمها.

وبين أغنية وأخرى، كان يتواصل كاظم الساهر مع الجمهور ويشعر بالسعادة من ردة فعله على استمتاعه بالحفل، وكان الجمهور يتفاعل معه بالكلمات الرقيقة المُعبرة عن حبهم له.

ودخل بعض الشباب فى حالة من الحماس الشديد، ورقصوا رقصة الدبكة خلال غناء كاظم الساهر أغنية «عيد وحب»، كما غنى الجمهور مع النجم كاظم الساهر أغنية «زيدينى عشقاً»، وظلوا يرددون معه كلمات الأغنية.

ووقف الجمهور الحاضر للنجم كاظم الساهر، بعد غنائه قصيدة أنا وليلى، بعد تألقه وإبداعه فى أدائه المتميز فى غنائها، وظلوا يهتفون «بنحبك يا كاظم».

ويأتى حفل كاظم الساهر برعاية موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم، الذى يشمل رعاية حفل كاظم الساهر وعمرو دياب والمسرحيات المعروضة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

كاظم الساهر أو «قيصر الأغنية العربية» كما لقبه الشاعر نزار قبانى لندرة خامة صوته الملكية، وبراعته كملحن ومطرب يجيد أداء الأغنيات باللغة العربية الفصحى، وأول ميلاد له كانت أغنية «يا شجرة الزيتون أمتى يجيى الغالى» فى عام 1984 بالتعاون مع الشاعر أسعد الغريرى، وتعتبر أولى نجاحاته فى مسيرته الفنية أغنية «عبرت الشط» 1989، التى سهلت له السفر إلى إحياء حفل بمسرح الأندلس فى الكويت ومنها انطلق إلى بيروت، وحظى جمهوره بأول تعاون مع «قبانى» الذى أفرج عن كلماته للقيصر بأغنية «إنى خيرتك فاختارى»، فاستطاع أن يبحر بقلوب النساء إلى ماهية الرومانسية بكلماته زيدينى عشقاً زيدينى، وذلك فى عامه الـ21، لينطلق القيصر الى عالم النجومية، وينشأ مدرسة للحب مليئة بالرومانسية، قدم خلاله 27 ألبوماً حققت نجاحاً كبيراً.

وآخر ألبومات كاظم الساهر يحمل اسم «مع الحب»، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هى: «يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادى، رقصة عمر، لا تظلميه، ترانى أحبك، أعود، الليل، مررت بصدرى، لا تسألى، لا ترحلوا»، ليسجل الساهر عودته بطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته «كتاب الحب» عام 2016.