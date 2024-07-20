شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تشيد بموهبة حفيد آمال العمدة ومفيد فوزى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

تألق الفنان الشاب شريف حليم، حفيد الإعلامية آمال العمدة والمحاور مفيد فوزي، على خشبة مسرح مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، وسط إشادة كبيرة من الحضور لموهبته الكبيرة، رغم صغر سنه، وحرصت النجمة نبيلة عبيد على تشجيعه وتحفيزه وإعطاء بعض النصائح له.

















من ناحية أخرى يشارك الفنان الشاب شريف حليم فى مسرحية حاجة تخوف، وهي مشروع تخرج قسم التمثيل باستوديو المواهب، تحت إشراف المخرج خالد جلال وبرعاية وزارة الثقافة.