فن ومشاهير

نبيلة عبيد تشيد بموهبة حفيد آمال العمدة ومفيد فوزى (صور)

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القاهرة - سامية سيد - كتب مصطفى القصبي

الجمعة، 19 يوليو 2024 11:09 م

تألق الفنان الشاب شريف حليم، حفيد الإعلامية آمال العمدة والمحاور مفيد فوزي، على خشبة مسرح مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، وسط إشادة كبيرة من الحضور لموهبته الكبيرة، رغم صغر سنه، وحرصت النجمة نبيلة عبيد على تشجيعه وتحفيزه وإعطاء بعض النصائح له.

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من ناحية أخرى يشارك الفنان الشاب شريف حليم فى مسرحية حاجة تخوف، وهي مشروع تخرج قسم التمثيل باستوديو المواهب، تحت إشراف المخرج خالد جلال وبرعاية وزارة الثقافة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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