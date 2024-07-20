شكرا لقرائتكم خبر عن ملاك الطرب ماجدة الرومى تطل بالأبيض بحفلها فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

أطلت ملاك الطرب ماجدة الرومى بإطلالة رقيقة غاية فى الجمال، بحفلها بمهرجان العلمين المقام حاليا على مسرح U Arena فى نسخته الثانية، وارتدت فستانا لونه أبيض، وفور صعودها صفقت لها الجماهير بشدة.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مهرجان العلمين

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



انطلاق حفل ماجدة الرومي بمهرجان العلمين بأغنية عم يسألوني عليك



انطلاق حفل ماجدة الرومي بمهرجان العلمين بأغنية عم يسألوني عليك



انطلاق حفل ماجدة الرومي بمهرجان العلمين بأغنية عم يسألوني عليك