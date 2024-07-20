"نجوم الأفيشات تلاميذي".. خالد جلال يكشف كواليس عرض "حاجة تخوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حل المخرج المسرحي الكبير خالد جلال ضيفًا على برنامج "بالخط العريض" تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب ويعرض على شبكة تلفزيون "الحياة".

وتطرق خالد جلال خلال حديثه عن عدد من المشاريع المسرحية التي يقوم خلالها بتخريج دفع جديدة من الموهوبين، وعن عرض مسرحية "سلم نفسك" في دار الأوبرا المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان في وجود أكثر من 30 وزير من الدولتين، إلى جانب تفاصيل فيلم ياسمين عبد العزيز الجديد، وعن علاقته بالمخرج الراحل يوسف شاهين، وأسرار وكواليس كشف عنها لأول مرة.

أكد المخرج المسرحي القدير خالد جلال أن مسرحية "حالة تخوف"، التي تعرض الآن في مركز الإبداع هي مشروع تخرج الدفعة الجديدة لطلبة مركز الإبداع الفني، وأن الخوف هو المحور الأساسي للمسرحية

وأضاف خالد جلال: "طريقتي في العمل تعلمتها أثناء فترة تواجدي في أوروبا موضحا أن مركز الإبداع الفني، يعتمد على جودة المنتج، ولدينا اختبارات قاسية، وهذه هي النتيجة، أنه لا يوجد أفيش في مصر إلا وبه أربعة أو خمسة نجوم على الأفيش، قائلا: "أعتمد في التدريب المسرحي على المدرسة الروسي الخشنة، وكثير من الممثلين لا يتحملون ويسقطون خلال التدريبات".

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