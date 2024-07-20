ياسمين عز عن المستشار تركي آل الشيخ: "يعشق مصر ويقدر الفن المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدثت الإعلامية ياسمين عز عن أزمة فيلم "النونو" بطولة الفنان أحمد حلمي برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ عبر برنامجها "كلام الناس" الذي يعرض على قناة "Mbc مصر".

وقالت ياسمين عز عن تركي آل الشيخ: "المستشار تركي آل الشيخ يعشق مصر ويقدر الفن المصري والنجوم المصريين، الأفلام المصرية يا جماعة بقت في لندن والسينمات العالمية، هل من الحكمة أني أهاجم منتج مصري بيتعرض في لندن وأمريكا".

وأضافت: "فنانك مبقاش محلي بقى في دعم عشان يخرج ينافس العالمية وكلنا شوفنا فيلم ولاد رزق والمستوى الرائع الخرافي والإنتاج الضخم، واللي برضه اتهاجم من القلة المندسة ومع ذلك حقق في مصر لوحدها خلال شهر 230 مليون جنيه متخيلين الرقم؟، وبعدين ولاد رزق بيعملوا ايه في الفيلم بيبيعوا تين شوكي ما ولاد رزق بينصبوا، الحدوتة كده، هل ده أساء لحد؟، لأ بالعكس ده طلع الفيلم للعالمية".

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ مؤخرًا عن عدد من المشاريع السينمائية المصرية والسعودية التي سيتم دعمها من قبل صندوق "بيج تايم" ويتعاون خلالها نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية والمقرر عرضها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

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