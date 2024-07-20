نسرين طافش تهاجم فنانة: "محصلش حاجة بيني وبين جوزها تغضب ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة نسرين طافش ضيفة على برنامج "عندي سؤال" تقديم محمد القيس ويعرض على قناة "المشهد" اللبنانية.

وتطرقت نسرين خلال حديثها عن خلافها مع إحدي الفنانات، وعلاقتها بنجوم الوسط الفني اللبناني والمصري، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن خلافها مع إحدى الفنانات قالت: "انا احتقر الإنسان اللي بيأذي الآخرين وبيفضل مصر على الشر اللي جواه والأذية اللي جواه، على مدى سنوات كانت بتحاول تقنع العالم ان في حاجة بيني وبين زوجها يغضب رب العالمين، ودي حاجة شنيعة دي من الكبائر".

وأضافت: "أنا مسؤولة عن كلامي يوم القيامة أمام رب العالمين لم يحصل أي شئ بيأذي الشريعة والضمير والدين محصلش أي حاجة تغضب ربنا بين وبين زوجها، وكان في مسلسل بيني وبينها من زمان مسلسل وحيد، مجرد ما عرفت أن اسمي أول اسم ولعت وحته فاكرة راحت للمنتج وقالت له ليه؟".

واستكملت: "99% من نساء الوطن العربي بيتعرضوا للخيانة، هي لعبة على هذا الوتر عشان تكسب الناس وتخليهم معاها، وألعن من كل ده كانت بتطلع بكل البرامج تسئ للدراما اللبنانيبة والفنانين اللبنانيين، أساءت لأبو والدها والبيوت حرمات".

وكان هناك أقاويل عن دخول الفنانة نسرين طافش في خلاف خلال الفترة الماضية مع الفنانة السورية هبة نور بسبب مسلسل "جوقة عزيزة" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2022 وتشاركا في بطولته، حيث انتشرت العديد من التصريحات التي أكدت أن هبة نور انتقدت أداء الفنانة نسرين طافش بالمسلسل، واعتبرت أن الانتقادات التي تعرض لها المسلسل وقت عرضه كان سببه أداء نسرين طافش الذي وصفته بالمصطنع والمبالغ فيه، وأنها تفوقت عليها في الغناء والرقص بأحداث المسلسل.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة نسرين طافش كانت بفيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي.

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