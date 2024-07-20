بحضور إلهام شاهين وهاني رمزي.. استعدادات حفل ماجدة الرومي في العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل إدارة مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام لمساتها النهائية على مسرح "U Arena" بمدينة العلمين الجديدة استعداداً لاستقبال الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي التي تحيي حفلًا غنائيًا مساء اليوم الجمعة وسط حضور جماهيري كبير.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة على الحضور ودعم الرومي في حفلها الساهر، وهم الفنانة إلهام شاهين، الفنان هاني رمزي وزوجته، الإعلامية بوسي شلبي والتقطوا عدد من الصور التذكارية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على "انستجرام"، صور من كواليس تحضيرات المسرح وعلقت: "سعادة ملهاش حدود مع جماهير الفنانة ماجدة الرومي بمهرجان العلمين بمنطقة يو أرينا الجديدة مليئة بحماس وأصوات الجماهير، وسعادتهم بوجود الفنانة ماجدة الرومي، الأجواء رائعة وكل الجماهير سعيدة بوجود فنانتنا العظيمة صاحبة الصوت المميز والرائع".

ويشهد مهرجان العلمين هذا العام مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وهم النجم الكبير محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، ماجدة الرومي، تامر حسني، هاني شاكر، رامي جمال، الموسيقار الكبير عمر خيرت، حمزة نمرة، سعاد ماسي، مسار إجباري، كايروكي، ومطرب الراب ويجز.

وكشفت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60 % من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني، كما أعلنت أن معظم فعاليات المهرجان ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار، بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

وأكد القائمين على المهرجان أن النسخة الثانية ستشهد اختلاف كبير عن الدورة الأولى نظرًا لاكتمال الخدمات في مدينة العلمين الجديدة، التي أصبحت مؤخرًا وجهة سياحية هامة تشهد توافد آلاف الجنسيات من حول العالم.

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