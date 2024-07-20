أول تعليق من نبيل الحلفاوي عقب فوز الأهلي على الألومنيوم في "كأس مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان نبيل الحلفاوي بفوز النادي الأهلي في المباراة التي جمعته مساء اليوم الجمعة أمام فريق الألومنيوم ضمن بطولة "كأس مصر" وانتهت بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

وعلق الحلفاوي على نتيجة المباراة عبر حسابه الرسمي على "X"، حيث أعاد منشور أحد متابعيه قام بسؤاله حول المباراة وتغييرات المدير الفني مارسيل كولر وتضمنت رسالة المتابع: "ايه رأيك يا قبطان في المباراة، وفي تغيير كولر ل 7 لاعيبة غير مندمجين مع بعض وده اللي خلانا نفوز 1-0 بالعافية وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة".

ليرد عليه الحلفاوي قائلا: "أنا كنت بطالب بكده بالحرف، عشان نريح اللي اتهروا كورة، احنا أصلا مش عاوزين من الماتش غير التأهل ونستغله في إراحة الفريق، كله استريح باستثناء ربيعة".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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