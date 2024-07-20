سارة سلامة جريئة وابنة عمرو دياب بـ "شورت قصير".. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سارة سلامة

ظهرت الفنانة سارة سلامة، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية فستان قصير.

تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، إطلالة أنيقة لها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة لها مع صديقتها الفنانة مي سليم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صدفة خيرا من ألف ميعاد.. أنا ومي في نفس الطيارة وجنب بعض حبيبتي ميوية".

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة جريئة خلال تواجدها في تركيا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل شيء جميل المكان والمنظر".

ليال عبود

نشرت الفنانة ليال عبود، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يتغير أسلوبي كل يوم.. أود أن أقول إنه أنيق غير رسمي".

نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم، بإطلالة "سيلفي"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، أبرزت من خلالها أناقتها.

كنزي عمرو دياب

ظهرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، بإطلالة صيفية، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، مرتدية "شورت قصير".

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي، إطلالة أنيقة لها بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من يحب السفر مثلي".

هيدي كرم

الفنانة هيدي كرم، نشرت إطلالة صيفية لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير عليكم وجمعة مباركة..كم أنا فرحانة بأصداء الألبوم والاتصالات التي لم تتوقف من كل المحبين من كل أنحاء الوطن العربي".